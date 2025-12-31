English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ನಿರಾಶೆಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ..

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ನಿರಾಶೆಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ..

Gemini Horoscope 2026: ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ದುರಾದೃಷ್ಟ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 31, 2025, 11:39 AM IST
  • ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಮೊದಲಾರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ.
  • ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹು ಇರುವುದರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.
  • ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ನಿರಾಶೆಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ..

Gemini Horoscope 2026: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಮೊದಲಾರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನವು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲವು ನಿರಾಶೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ, ವ್ಯರ್ಥ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹು ಇರುವುದರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಮೊದಲಾರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ಆದಾಯ ಡಬಲ್! ಯಶಸ್ಸಿನ ವರ್ಷ..

ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಬುಧನು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಜೂನ್ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮದುವೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರು ಜೂನ್ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯ ಆದಾಯವು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಜುಲೈ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈಡೇರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ, ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ! ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ..

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

