ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪ! ಹುಟ್ಟಿ ಮೆಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೂ ಇವರೇ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ..

Lucky Birth dates: 3, 7, 11, 21, 13, ಮತ್ತು 29 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 7, 2025, 06:21 AM IST
  • ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ

Numerology: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಅದೃಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ.

ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 7, 11, 13, 21 ಮತ್ತು 29 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೂ ತರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದರೆ, ತಂದೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಪತಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

ಅದೃಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಇವರ ಪಾತ್ರವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.  

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)
 

numerologyLucky datesಅದೃಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳುಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳು

