ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದ ಯುವತಿಯರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಸಮ..! ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಡೇಟ್‌ ಇದ್ಯಾ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ

Lucky date of births : ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಗೆ ಸಮಾನರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
6, 15, 24 : ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರನು ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳ ಅಧಿಪತಿ. ಈ ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಾಸಸ್ಥಾನದಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಂತಿಯುತ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಂದೆಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಗ..! ಅಮ್ಮನ ಪರ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರ
11, 22 : ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದವರು. ಇತರರು ನೋಡಲಾಗದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲರು. ಅವರ ಶಕ್ತಿಯು ಇತರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸಂಪತ್ತು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ.
1, 10, 19, 28 : ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ..! ಲವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..?
2, 20, 29 : ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಳವಾದ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಆಲಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಇತರರನ್ನು ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಮನೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೌನ ಶಕ್ತಿಯು ಅವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ.