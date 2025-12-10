ಪತಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಈ ರಾಶಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ! ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಅದೃಷ್ಟ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೂ ಮೆಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆಯ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬೆಳಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.   

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Dec 10, 2025, 03:41 PM IST
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, 12 ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಶಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೂ ಮೆಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆಯ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬೆಳಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯಾಗಿ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಂಬಿಕೆ. 

ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ರಾಶಿಯ ಹುಡುಗಿಯರು ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಧೈರ್ಯವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ನಿಜವಾದ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಾರೆ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ಈ ರಾಶಿಯ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಶೀಲರು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾರೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರ ಪಾಲಿಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಈ ರಾಶಿಯ ಹುಡುಗಿಯರ ಪತಿ ತ್ವರಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅತ್ತೆಯ ಪಾಲಿಗೂ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ. 

ಕನ್ಯಾರಾಶಿ  : ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಮನಸಿಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಪತಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 

ಮಕರ ರಾಶಿ : ಈ ರಾಶಿಯ ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಶೀಲರು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜೀವಿಗಳು. ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಕಷ್ಟ ಬಂತೆಂದು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕೂರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೂ  ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದೇ ತೀರುತ್ತಾಳೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. 

(ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ .)

