ನಿಮ್ಮ ಮೆನಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಕುಬೇರನೇ ಇದ್ದಂತೆ! ಅದೃಷ್ಟ ತರುವ ಅತ್ಯದ್ಬುತ ವಸ್ತುಗಳಿವು

Kubera Vastu remedies:ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಾರೂ ಬೇಕಾದರೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಅಥವಾ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಕುಬೇರನ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಬೇರ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಯಾವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ತುಳಸಿಯಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಾರಂಜಿ, ಅಕ್ವೇರಿಯಂ, ಲೋಹ ಅಥವಾ ಸ್ಫಟಿಕ ಆಮೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನದಿ, ಜಲಪಾತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಡುವುದು ಸಹ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ನಾಮಫಲಕ, ಗಾಳಿ ಗಂಟೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಇರಿಸಬಹುದು.
ಶೂಗಳು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು, ಕಸದ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿಯೂ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಇದು ಕುಬೇರನನ್ನು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕೊಳಕಾಗಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ.
