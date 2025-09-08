English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಿಮ್ಮ ಮೆನಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಕುಬೇರನೇ ಇದ್ದಂತೆ! ಅದೃಷ್ಟ ತರುವ ಅತ್ಯದ್ಬುತ ವಸ್ತುಗಳಿವು

Kubera Vastu remedies: ಕುಬೇರನ ಆಶಿರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 8, 2025, 12:56 PM IST
  • ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
  • ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Trending Photos

ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದನಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಆಟಗಾರ
camera icon8
Cricketer Retirement
ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದನಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಆಟಗಾರ
ಭಾರತದ ಪರ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಸ್‌ಗಳು: ಇವರೇ ಟಾಪ್‌ 5 ಆಟಗಾರರು
camera icon5
Most wickets for India in T20Is
ಭಾರತದ ಪರ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಸ್‌ಗಳು: ಇವರೇ ಟಾಪ್‌ 5 ಆಟಗಾರರು
ಒಮ್ಮೆಲೇ 13 ಬಾಟಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲೇ ಜೀವಬಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ 250 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಒಡೆಯನ ಅಗಲಿಕೆ..
camera icon8
cinema
ಒಮ್ಮೆಲೇ 13 ಬಾಟಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲೇ ಜೀವಬಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ 250 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಒಡೆಯನ ಅಗಲಿಕೆ..
ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯ
camera icon6
Shukra Gochar
ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯ
ನಿಮ್ಮ ಮೆನಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಕುಬೇರನೇ ಇದ್ದಂತೆ! ಅದೃಷ್ಟ ತರುವ ಅತ್ಯದ್ಬುತ ವಸ್ತುಗಳಿವು

Kubera Vastu remedies:ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಾರೂ ಬೇಕಾದರೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಅಥವಾ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಕುಬೇರನ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಬೇರ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ : ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶುಭ ಫಲ ನೀಡುವ ಗ್ರಹಣ ಇದು ! ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಯಾವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ತುಳಸಿಯಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಾರಂಜಿ, ಅಕ್ವೇರಿಯಂ, ಲೋಹ ಅಥವಾ ಸ್ಫಟಿಕ ಆಮೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನದಿ, ಜಲಪಾತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಡುವುದು ಸಹ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಕೈಯಿಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸು

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ನಾಮಫಲಕ, ಗಾಳಿ ಗಂಟೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಇರಿಸಬಹುದು.

ಶೂಗಳು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳು, ಕಸದ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿಯೂ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಇದು ಕುಬೇರನನ್ನು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕೊಳಕಾಗಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ : ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವುದು ! ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿದು ಬರುವಳು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

North Facing Home Vastu TipsVastu TipsVastu Tips in Telugulord kuber blessingsWealth and prosperity

Trending News