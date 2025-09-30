Kubera Favourite Zodiacs: ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕುಬೇರನ ಆಶಿರ್ವಾದ ಪಡೆದ ರಾಶಿಗಳು.. ಇವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 30, 2025, 06:46 AM IST
Kubera Blessings: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಬೇರನನ್ನು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯದ ಸೂಚಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಬೇರನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೌರವ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಕುಬೇರ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹಣ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಅವರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನವೇ ಮೂರು ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳ ಮಹಾಯುತಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ

ಕುಬೇರನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ವೃಷಭ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಗಳಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷವೂ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ತುಲಾ: ಶುಕ್ರನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ, ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ.. ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭ, ಮನೆ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಯೋಗ.. ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಶುರು!

ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

