English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Budha Gochar: ಬುಧ ಗೋಚರದಿಂದ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ..!

ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಮೂರು ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.ಇವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 11, 2025, 05:56 PM IST
  • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧನನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ
  • ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

Trending Photos

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಪ್ಸರೆ! ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಈಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ
camera icon5
bigg boss
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಪ್ಸರೆ! ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಈಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಚೀನಾ..! ಭಾರತದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಆಭರಣ ದರ?
camera icon7
Why is China constantly buying gold? India also increased its gold reserves
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಚೀನಾ..! ಭಾರತದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಆಭರಣ ದರ?
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
camera icon6
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಂದೂ ನಡೆಯದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯ
camera icon6
Baba Vanga Predictions
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಂದೂ ನಡೆಯದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯ
Budha Gochar: ಬುಧ ಗೋಚರದಿಂದ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ..!

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೊಸ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರನು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಮೂರು ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ ಅಥವಾ ಅದರ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧನನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧನನ್ನು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಕೌಶಲ್ಯ, ವಾಗ್ಮಿತೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧನು ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರಂದು ಬುಧನ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರಂದು ಬುಧ ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ : ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಘೋಷಣೆ

ಧ್ರುವ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24, ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:39 ಕ್ಕೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಅಗ್ನಿ ರಾಶಿಯಾದ ಮಂಗಳ ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಬುಧನ ಈ ಸಂಚಾರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿಂತನೆ, ಸಂವಹನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬುಧನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ವೃಶ್ಚಿಕ:

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಿಥುನ:

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.ಅವರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಳೆಯ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡ್‌ರ್‌ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸಲ್ಮಾನ್‌ಖಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದ ನಟ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು

ಮೇಷ:

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ವಿಮೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.

ಸೂಚನೆ:ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

 

About the Author
Budh Gochar 2025ScorpioDiwalipeople3 Zodiac Signs

Trending News