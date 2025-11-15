English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಈ ರಾಶಿ ಅವರೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಯ, ಎಂಥ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತೆ!

Lakshmi Favourite Zodiac Sign: ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.   

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Nov 15, 2025, 07:21 PM IST
  • ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಪ್ರಿಯ ರಾಶಿಗಳು
  • ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ರಾಶಿ
  • ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿಯವರು

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಈ ರಾಶಿ ಅವರೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಯ, ಎಂಥ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತೆ!

Lakshmi Favourite Zodiac Sign: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎಂದಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಮೀನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಇವರ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಇವರು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನವರು. ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೃಪೆ ಹರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಹಣದ ಕೊರತೆ ಆಗದಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಾಳೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನೇರ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳುವರು. ಮೃದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕೊರತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ-ಬುಧ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ನಿವರ್ತಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ!!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ: 2026ರಲ್ಲಿ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ

 

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

