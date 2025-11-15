ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಈ ರಾಶಿ ಅವರೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಯ, ಎಂಥ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತೆ!

Lakshmi Favourite Zodiac Sign: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎಂದಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಇವರ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಇವರು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನವರು. ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೃಪೆ ಹರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಹಣದ ಕೊರತೆ ಆಗದಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಾಳೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನೇರ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳುವರು. ಮೃದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕೊರತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ-ಬುಧ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ನಿವರ್ತಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ!!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ: 2026ರಲ್ಲಿ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ