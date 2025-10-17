English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಈ ಬೆರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದೂ ಸೋಲೇ ಇಲ್ಲ..

ಈ ಬೆರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದೂ ಸೋಲೇ ಇಲ್ಲ..

gold ring astro tips: ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಚಿನ್ನವು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 17, 2025, 11:35 AM IST
  • ಹಿಂದೂಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ
  • ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ

ಈ ಬೆರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದೂ ಸೋಲೇ ಇಲ್ಲ..

astro tips: ಎಲ್ಲರೂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಪುರುಷರಿಗೂ ಸಹ. ಕೆಲವರು ಸೌಂದರ್ಯ, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಚಿನ್ನವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

ಹಿಂದೂಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಚ್ಚಿನದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಭರಣಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಚಿನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಇದನ್ನು ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ, ಅದೃಷ್ಟ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಯಾವ ಬೆರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು? ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಧರಾಶಾಹಿಯಾದ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ; ಕೆಜಿಗೆ ಕೇವಲ 2.6 ರೂ... ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಸೂಚನೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ!

ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಶಾಂತಿ, ಉತ್ಸಾಹ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಎಡಗೈಯ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಬಲಗೈಯ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನವು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರು ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ (ಗುರು) ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯನಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗುರು ದೋಷ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಗುರು ಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾರಾದರೂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಧರಾಶಾಹಿಯಾದ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ; ಕೆಜಿಗೆ ಕೇವಲ 2.6 ರೂ... ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಸೂಚನೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ!

ಎರಡೂ ಕೈಗಳ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಬೆರಳು ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ತೋರು ಬೆರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಇದು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ತೋರು ಬೆರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕಿರುಬೆರಳು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಶೀತ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಿರುಬೆರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

