English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಎಂಥಾ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವೇ ಆಗಿರಲಿ ಚಿನ್ನದುಂಗುರ ಹಾಕಿದರೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಗ್ಯಾರಂಟಿ : ಬಂಗಾರ ಮೈಮೇಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ

ಈ ರಾಶಿಯವರು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದೃಷ್ಟ ಇವರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುವುದು. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯೇ ಜೊತೆ ನಿಂತಂತೆ .  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 23, 2025, 03:00 PM IST
  • ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
  • ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಅದೃಷ್ಟ
  • ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯೇ ಜೊತೆ ನಿಂತಂತೆ

Trending Photos

ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್‌ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ!! ಕ್ಯೂಟ್‌ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon5
Kavya Maran
ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್‌ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ!! ಕ್ಯೂಟ್‌ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಶುಗರ್‌ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿ.. ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ!
camera icon11
Blood sugar Remedy
ಶುಗರ್‌ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿ.. ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ!
ಕೇವಲ 565 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ! ಇದೊಂದು ಅಮೋಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆ..
camera icon5
India Post Insurance
ಕೇವಲ 565 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ! ಇದೊಂದು ಅಮೋಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆ..
ಸಕ್ಕರೆ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಲ್ಲ.!
camera icon7
Neem
ಸಕ್ಕರೆ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಲ್ಲ.!
ಎಂಥಾ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವೇ ಆಗಿರಲಿ ಚಿನ್ನದುಂಗುರ ಹಾಕಿದರೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಗ್ಯಾರಂಟಿ : ಬಂಗಾರ ಮೈಮೇಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ

ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹವಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಆಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ.  ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದೃಷ್ಟ ಇವರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುವುದು. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯೇ ಜೊತೆ ನಿಂತಂತೆ  ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕುತ್ತಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಅದೃಷ್ಟ : 
ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಹಾಕಿದರೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ  ಮುಂದುವರೆಸುವಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.  ಇವರು ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜಯೋಗ : ನವರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಒಲಿದು ಬರುವಳು ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ! ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನಸಂಪತ್ತು

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರದ್ದು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಳಪನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಂಗಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಧನು ರಾಶಿ : ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಶಾವಾದಿಗಳು. ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆಯೇ? ಈ ಕನಸಿನ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ..!

ಮೀನ ರಾಶಿ : ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. 

(ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.) 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

GoldGold AstrologyGOLD LUCKY ZODIAC SIGNLucky zodiac sign gold

Trending News