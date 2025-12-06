ಈ ರಾಶಿಯವರು ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾಗೋದು ಖಚಿತ! ಡಬಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಂಗಾರ..

Gold Lucky Numbers: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಲೋಹವು ನಮಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಚಿನ್ನವು ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ . ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೋಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ: 1, 10, 19, 28
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19 ಮತ್ತು 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ಅವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು. ಅವರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣವು ಅವರನ್ನು ವಿಜೇತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಮೊಂಡುತನ, ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತರು.
3, 12, 21 ಮತ್ತು 30 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 12, 21 ಮತ್ತು 30 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ 3 ರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅವರು ಆಶಾವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಹೇರಳವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
5, 14 ಮತ್ತು 23 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 5, 14 ಮತ್ತು 23 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವು ಸಾಹಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಕೆಲವು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಚಿನ್ನವು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚಿನ್ನವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರಗಳು
೧, ೩, ೫ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದವರು ಗುರುವಾರ ಅಥವಾ ಭಾನುವಾರ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಧರಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನದಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ವಿಷ್ಣು ಅಥವಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು, ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು, ಆ ದಿನ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಉಂಗುರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಲಗೈಯ ತೋರು ಬೆರಳಿಗೆ ಧರಿಸುವುದು ಶುಭ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಲಗೈಯ ತೋರು ಬೆರಳು ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕನಕಧಾರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)