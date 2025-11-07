ಈ ಹಕ್ಕಿ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಂಕೇತ !

ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ, ಛಾವಣಿ, ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವೆಂದು ಅನೇಕರು ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವಾದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆಗಮನವೇ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗೂಡುಗಳು :
ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಕ್ಕಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಅದು ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ, ಕುಟುಂಬದ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಜನನ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರಬಹುದು.
ಮೈನಾ :
ಮೈನಾ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಶುಭ ಪಕ್ಷಿ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಮೈನಾ ಆಗಾಗ ಮನೆ ಅಥವಾ ಮನೆ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಿಳಿ :
ಗಿಳಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಅದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಲಿವೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯ ಸೂಚಕವೂ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಗೂಡು ದುರದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ :
ಕಾಗೆ :
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಕಾಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವಜರ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಮನೆ ಅಥವಾ ಮನೆ ಬಳಿ ಪದೇ ಪದೇ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಛಾವಣಿ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಗೆಯ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಿತೃ ದೋಷ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಹದ್ದು ಅಥವಾ ರಣಹದ್ದು :
ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹದ್ದು ಅಥವಾ ರಣಹದ್ದಿನ ಗೂಡು ಗಂಭೀರ ವಾಸ್ತು ದೋಷದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ರೋಗಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಗೂಬೆ :
ಗೂಬೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಾಹನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪತ್ತಿನ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಅಥವಾ ಗೊಂದಲದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾರಿವಾಳ :
ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಅವು ಮನೆಯ ಛಾವಣಿ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ.
