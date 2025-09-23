English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜಯೋಗ : ನವರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಒಲಿದು ಬರುವಳು ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ! ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನಸಂಪತ್ತು

ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 23, 2025, 02:32 PM IST
  • ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ
  • ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗವಿರುವುದೋ ಅವರು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯರಾಗುವರು.

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜಯೋಗ : ನವರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಒಲಿದು ಬರುವಳು ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ! ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನಸಂಪತ್ತು

ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗವಿರುವುದೋ ಅವರು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯರಾಗುವರು. 

ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ :  
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗವು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆಯೇ? ಈ ಕನಸಿನ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ..!

ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತೆರೆ ಬೀಳುವುದು. ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು. 

ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ  ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ   ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುವುದು.  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಶುಭ ವಾಗಿರಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಕಾಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ! ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ

ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಹರಿದು ಬರುವುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ಸ್ವಂತಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವುದು. 

(ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.) 

 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

