ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜಯೋಗ : ನವರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಒಲಿದು ಬರುವಳು ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ! ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನಸಂಪತ್ತು

ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗವಿರುವುದೋ ಅವರು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯರಾಗುವರು.
ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ :
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗವು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತೆರೆ ಬೀಳುವುದು. ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುವುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಶುಭ ವಾಗಿರಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಹರಿದು ಬರುವುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ಸ್ವಂತಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವುದು.
(ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)