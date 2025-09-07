English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ 5 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಶುರು: ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಬಡ್ತಿ ಖಚಿತ!

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಸತ್ಯ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರ ನಂತರ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲ ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ದಿನದಂದು ಹೆಚ್ಚು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಯೋಗಗಳಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 7, 2025, 09:33 AM IST
  • ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸೆ.5ರ ನಂತರ ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ
  • ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಂದ್ರನು ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ 'ಕಾಳ ಯೋಗ'ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ
  • ಈ ಕಾಳ ಯೋಗದಿಂದ ಅನೇಕ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ

Trending Photos

ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಜಗಳ, ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..! ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon10
numerology
ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಜಗಳ, ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..! ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..?
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ಬದನೆಕಾಯಿ ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
camera icon6
White Hair Remedy
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ಬದನೆಕಾಯಿ ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
ವಿವಾಹಿತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ... ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ ತಾಯಿಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
camera icon6
Neena Gupta
ವಿವಾಹಿತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ... ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ ತಾಯಿಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
ಈ ನಟಿಯ ಚಿತ್ರ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 1500 ಬಾರಿ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು... ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಈಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ
camera icon6
Trisha
ಈ ನಟಿಯ ಚಿತ್ರ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 1500 ಬಾರಿ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು... ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಈಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ
ಈ 5 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಶುರು: ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಬಡ್ತಿ ಖಚಿತ!

Kahala Yoga Astrology: ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರ ನಂತರ ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿರುವ ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ 'ಕಾಳ ಯೋಗ'ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಿವೋನಂ ನಕ್ಷತ್ರವು 'ರವಿ ಯೋಗ' ಮತ್ತು 'ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ'ವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ತುಲಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಮೀನದಂತಹ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ತರುತ್ತವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕಾಳ ಯೋಗ ಎಂದರೇನು?

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ವಿಶೇಷ ಸಮಯವನ್ನ 'ಕಾಳ ಯೋಗ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರವಿಯೋಗ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಈ ಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರು ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ! ತೆರೆಯಲಿದೆ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು..

ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ?

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ಸಮಯವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲವಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಈ ಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಾಹನ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗಗಳಿವೆ. ಜವಳಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಕರ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಲಾಟರಿಗಳಿಂದ ಹಠಾತ್ ಆದಾಯ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೀವನವು ಯೋಜನೆಯಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು.

ಮೀನ ರಾಶಿ: ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಮದುವೆ ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು & ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ!!

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Kahala Yoga AstrologyAuspicious Yogacelestial combinationsAstrological Benefitsfinancial gains

Trending News