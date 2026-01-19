ಗುಪ್ತ ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭ; ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ...

Gupta Navaratri: ಗುಪ್ತ ನವರಾತ್ರಿ ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಕೇವಲ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ. ಇದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಆತ್ಮವನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನವರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಪ್ತ ನವರಾತ್ರಿ, ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ನವರಾತ್ರಿ ಜನವರಿ 19ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಜನವರಿ 27ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ 10 ಮಹಾವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ತಂತ್ರ, ಮಂತ್ರ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ
ಗುಪ್ತ ನವರಾತ್ರಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನವರಾತ್ರಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಆಡಂಬರಕ್ಕಿಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧತೆ, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಗುಪ್ತ ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಇದನ್ನ ಗುಪ್ತ ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಗೌಪ್ಯತೆ. ನೀವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನ ಹೊರಗಿನ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾತಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ.. ಕೋಪ ತ್ಯಜಿಸುವುದು.
ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಕಾರ ರೂಪ, ಆದರೆ ಅವಳು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಸಹ ಸುರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋಪದಿಂದ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಶಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ.
ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ
ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಮದ್ಯವನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರುವುದನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬೇಕು. ಆಹಾರ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮನಸ್ಸೂ ಸಹ ಎಂಬುದನ್ನ ನೆನಪಿಡಿ. ಅಶುದ್ಧ ಆಹಾರವು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ದೈವಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲನೆ
ಗುಪ್ತ ನವರಾತ್ರಿಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯ. ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತವೆ.
ಕೂದಲು-ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸಬೇಡಿ
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಉಗುರುಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಗಡ್ಡವನ್ನ ಬೋಳಿಸುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಿರಿ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)