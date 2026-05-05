Guru Chandra Yuti Effect : ಗುರು ಗ್ರಹವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ ನಂತರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಚಂದ್ರ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ವಿವಿಧ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ 'ಶುಭ ಯೋಗ' ವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಅನುಕೂಲಕರ ಗ್ರಹಗಳ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸೂಚಕ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗುರುವು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭೌತಿಕ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು 'ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ'ಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಗುರು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಗಜ ಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು?
ಬಲವಾದ ಜಾತಕ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು - ಹಾಗೆಯೇ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಗದ ನೇರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದವರು ಗಜ ಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಗವು ಒಬ್ಬರ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಮಾನಸಿಕ ತೃಪ್ತಿ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಸಂಯೋಗವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗಜ ಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗಜ ಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ:
ಮೇಷ ರಾಶಿ - ಗುರು-ಚಂದ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಜ ಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಸಹ ನನಸಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಶುಭ ಕಾಲ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ಜೀವನದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ - ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಗಗನಕ್ಕೇರುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಎಂದರೇನು?
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೋನೀಯ ಮನೆಗಳು - ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 1 ನೇ, 4 ನೇ, 7 ನೇ ಅಥವಾ 10 ನೇ ಮನೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಒಟ್ಟಾದರೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರುತ್ತಾನೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಗುರು ಗ್ರಹವನ್ನು ಬ್ರಹಸ್ಪತಿ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗುರು ಗ್ರಹವು ಸರಿಸುಮಾರು 12 ತಿಂಗಳುಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.
