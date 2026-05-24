Guru Peyarchi 2026 : ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಮಯಿ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಗುರು ಭಗವಾನ್ (ಬೃಹಸ್ಪತಿ) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುರು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಚ್ಛ ರಾಶಿಯಾದ (ಪರಮ ರಾಶಿ) ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ.. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ..
Guru Gochar 2026 : ಗುರು ಪೆಯರ್ಚಿಯನ್ನು ಗುರು ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಥವಾ ಗುರು ಗೋಚಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಂಗಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 26, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಗುರುವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಜೂನ್ 2 ರಂದು ಈ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿಯಾದ 5, 7 ಮತ್ತು 9 ನೇ ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವೃಶ್ಚಿಕ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜಾತಕದವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ವರದಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ದಿನಗಳ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಈಡೇರುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತು, ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಾಗಮನದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟ ದೂರಾಗಲಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಗುರು ಭಗವಾನನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೇ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಯೋಗ್ಯ ಗೌರವ ಮತ್ತು ವೇತನ ಸಿಗುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬಡ್ತಿ (ಪ್ರಮೋಷನ್) ದೊರೆಯುವುದು ಖಚಿತ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೈಗೆಟುಕಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೊಂದಲಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ವೃದ್ಧಿಸಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಹಾದ್ವಾರವನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಡೆಸುವಿರಿ. ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ.