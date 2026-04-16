  • 2026ರ ಗುರು ಸಂಚಾರ..! ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಗುರುವಿನ ಆಗಮನ, ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ!

2026ರ ಗುರು ಸಂಚಾರ..! ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಗುರುವಿನ ಆಗಮನ, ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ 'ರಾಜಯೋಗ'!

Guru Gochar 2026 : 2026ರಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಪುನರ್ವಸು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೇಷ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ರಾಶಿಗಳ ಜಾತಕದವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಜೀವನಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ.. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಬನ್ನಿ  ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 16, 2026, 07:33 AM IST
    • 2026ರಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಪುನರ್ವಸು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
    • ಮೇಷ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ರಾಶಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.
    • ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಜೀವನಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ..

2026ರ ಗುರು ಸಂಚಾರ..! ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಗುರುವಿನ ಆಗಮನ, ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ 'ರಾಜಯೋಗ'!

Punarvasu Nakshatra : ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 2026ರಂದು ಸಂಜೆ 4:43ಕ್ಕೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಗುರುವೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಂಚಾರವು ಆತನಿಗೆ ಅಪಾರ ಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವು ಬಲಶಾಲಿಯಾದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 'ರಾಜಯೋಗ'ವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿರುವ ಆ ಐದು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.. 

ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಶುಭ ಘಳಿಗೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ. ನಿಲ್ಲುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೆ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಹೊಸ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಬಂದರೂ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಏಳಿಗೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗಲಿವೆ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕಡತಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆ ಇರಲಿದೆ. ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಧನಾಗಮನವಾಗಲಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ : ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಪಾಲಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ವೇತನ ಏರಿಕೆಯ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ.

ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಬಾಕಿ ಹಣ ಅಥವಾ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಾಲವು ವಾಪಸ್ ಬರಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.

ಧನು ರಾಶಿ : ಗುರುವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದ ಈ ಪ್ರವೇಶವು ಇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗೊಂದಲಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಮನೆ-ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಯೋಗ ಒದಗಿ ಬರಲಿದೆ.

(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು Zee Kannada News ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಧೃಢಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

