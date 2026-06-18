Lakshmi Narayana Puja : 2026ರ ಜೂನ್ 18ರ ಗುರುವಾರದಂದು ಅತ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುವ 'ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ'ವಿದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ, ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನ. ಇಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗದ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ : ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಗದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಜೂನ್ 18, ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 05:23 ಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:33 ಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆ, ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಗುರು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸರಳವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನವನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ.
ದಿನದ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಣ: ಮುಂಜಾನೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬೇಗ ಎದ್ದು, ಸ್ನಾನಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಪವಿತ್ರರಾಗಬೇಕು. ತದನಂತರ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಗಂಗಾಜಲ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣರ ಪೂಜೆ: ಗುರುವಾರದಂದು ಈ ಯೋಗ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಪಾಲಕನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯದೇವತೆಯಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ (ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ) ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
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ಮಂತ್ರ ಪಠಣ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ: ಈ ದಿನ ಗುರು ಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ 'ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ' ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವುದು ಸಕಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಠಣ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಈ ದಿನ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಗಳು
ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ: ಶ್ರೀಹರಿ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಹಳದಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ದೇವರಿಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು (ಲಡ್ಡು, ಪಾಯಸ ಇತ್ಯಾದಿ) ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ.
ಬಾಳೆ ಗಿಡದ ಪೂಜೆ: ಗುರುವಾರದ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಳೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಗುರುಬಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ದಾನ ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವ: ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಡವರಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರಿಶಿನ, ಹಳದಿ ಬೇಳೆ (ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ) ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು (ಪುಸ್ತಕ, ಲೇಖನಿ) ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 2026ರ ಜೂನ್ 18ರ ಈ ಅಪರೂಪದ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗದ ದಿನದಂದು ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ-ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈಡೇರಿ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ..