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ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್‌ ಫುಲ್‌ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ! ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ

Guru Pushya Yoga 2026 : ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ ಹಾಗೂ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ 'ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ'ವು ಈ ವರ್ಷ ಇಂದು (2026ರ ಜೂನ್‌ 18ರ ಗುರುವಾರ) ಬಂದೊದಗಿದೆ. ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jun 18, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:19 AM IST
ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್‌ ಫುಲ್‌ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ! ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಇಂದು ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ! ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ
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