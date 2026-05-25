Mantralaya Must Visit Places: ನೀವು ಗುರು ರಾಯರ ಭಕ್ತರೇ... ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ, ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಗುರು ರಾಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಯಾವುದೀ ಸ್ಥಳಗಳು, ಅಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಾಗ ಪಂಚಮುಖಿ, ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಏಕಶಿಲಾ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಪಂಚಮುಖಿ:
12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಕುಳಿತು ಕಠಿಣ ತಪ್ಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಚಮುಖ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದನಂತೆ. ಅದುವೇ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಪಂಚಮುಖಿ. ʼಪಂಚಮುಖಿʼಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಹನುಮಂತ.. ನರಸಿಂಹ.. ಗರುಡ.. ವರಾಹ.. ಹಯಗ್ರೀವ.. ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ರಾಯರಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯೂ ಸಹ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕೆಯನ್ನು ಎರಕಲಮ್ಮ ಎಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಮಂತ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಬೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರ ಮನೆ:
ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಪ್ಪದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವೆಂದರೆ ಅದುವೇ ರಾಯರ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾದ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರ ಮನೆ. ತುಂಗಾಭದ್ರ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾದ ಅಪ್ಪಣ್ಣಚಾರ್ಯರು ವಾಸವಿದ್ದರು. ರಾಯರ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ ಶ್ರೀ ರಾಯರ ಸ್ತೋತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ.
ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಬಿಚ್ಚಾಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ, ನದಿಗಳ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕಶಿಲಾ ಬೃಂದಾವನ:
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಇಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಶ್ರೀ ಶಾರದ ದೇವಿಯ ದಿವ್ಯ ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಯರು ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ವಿಷಯ ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ನಿಶ್ಶಬ್ಧವಾಗಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ರಾಯರು ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ತಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಮಹಾ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ರಾಯರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರೆಯೇ ದಾರಿ ತೊರೆದು ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳೂ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಮಂತ್ರಾಲಯ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ ಕಂಪಿಸಲು ಆರಂಭವಾಗಿ ಅದರೊಳಗಿನಿಂದ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ:- ʼಅಪ್ಪಣ್ಣಾ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಂತ್ರ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜಪ ಮಾಡಿದ ಆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ʼಏಕಶಿಲಾ ಬೃಂದಾವನʼವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇನೆʼ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಯರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ದುಃಖಭರಿತ ಹೃದಯದಿಂದ ಬಿಚ್ಚಾಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಯರು ಕುಳಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏಕಶಿಲಾ ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆ:
ಇಂದಿಗೂ ಬಿಚ್ಚಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ.