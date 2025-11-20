English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಮಹಾ ಮಳೆ, ಗುರುಬಲದಿಂದ ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು.. ಬಹುದಿನದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸಮಯ, ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಈಗ ಶುರು!

ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಮಹಾ ಮಳೆ, ಗುರುಬಲದಿಂದ ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು.. ಬಹುದಿನದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸಮಯ, ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಈಗ ಶುರು!

guru gochar effects: ಗುರು 12 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಾಶಿ ಬದಲಿಸುತ್ತಾನೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Nov 20, 2025, 11:40 PM IST
  • ಗುರು ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವ
  • ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಸಂಚಾರ
  • ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ದೆಸೆ

Trending Photos

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ, ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದು ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ
camera icon6
Gajakesari Rajayoga
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ, ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದು ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ
2026 ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ವರ್ಷ! ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಯ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ
camera icon6
Salman Khan
2026 ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ವರ್ಷ! ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಯ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ
ದಿನಸಿಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಗಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಿಗುವ ಸ್ಥಳ ಇದು ! ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವುದು ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
camera icon8
DMart
ದಿನಸಿಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಗಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಿಗುವ ಸ್ಥಳ ಇದು ! ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವುದು ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ : ಒಲಿದು ಬರುವುದು ರಾಜ ವೈಭೋಗದ ಜೀವನ, ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Shukra Dese
2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ : ಒಲಿದು ಬರುವುದು ರಾಜ ವೈಭೋಗದ ಜೀವನ, ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು
ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಮಹಾ ಮಳೆ, ಗುರುಬಲದಿಂದ ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು.. ಬಹುದಿನದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸಮಯ, ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಈಗ ಶುರು!

guru gochar effects: ಗುರು ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರಲಿದೆ. ಗುರು 12 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಾಶಿ ಬದಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಗೋಚಾರದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಲಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ - ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಧನಲಾಭ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸಲಿದೆ.

ಧನು ರಾಶಿ - ಹಣ ಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ದೂರವಾಗಲಿದೆ. ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಯೋಗ. ತಾಳ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗಲಿದೆ. ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. 

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ - ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವಿರಿ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ - ತಾಳ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಲಾಭ.

ಕರ್ಕ ರಾಶಿ - ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ. ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸಿರಿವಂತರಾಗುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುವಿರಿ. 

ಮೇಷ ರಾಶಿ - ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುವುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗುವುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ದೊರೆಯಬಹುದು. 

ಕುಂಭ ರಾಶಿ - ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳರಲ್ಲವೂ ಈಡೇರಲಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. 

(ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು ಈ 3 ಗುಟ್ಟನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಶತಭಿಷಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಚಾರ! ಮುಂದಿನ 9 ತಿಂಗಳು ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Guru GocharJupiter TransitGuru Bala

Trending News