  • 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರು ಸಂಚಾರ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ! ಸಾಲವೆಲ್ಲಾ ತೀರಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು

12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರು ಸಂಚಾರ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ! ಸಾಲವೆಲ್ಲಾ ತೀರಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು

ಗುರುವಿನ ವಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ , ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ .

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 5, 2025, 06:28 PM IST
  • ಗುರು ಗ್ರಹವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ
  • ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರು ಸಂಚಾರ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ! ಸಾಲವೆಲ್ಲಾ ತೀರಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 , 2025 ರಂದು ಗುರು ಗ್ರಹವು ಪರಮೋಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ.  ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ , ಅದು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.  

ನವೆಂಬರ್ 11 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2025 ರವರೆಗೆ , ಗುರುವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ  ಚಲನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ, ಅದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಗೋಚರದಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ! ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ.. ಸುಖ ಸಂತೋಷ

ವೃಷಭ ರಾಶಿ :ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.  ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ . ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಅಂಶವು ವಿವಾಹದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ . ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಸುಖಮಯವಾಗಿರುವುದು.  ಹಳೆಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವುದು. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ನಾಲ್ಕನೇ , ಐದನೇ , ಆರನೇ , ಏಳನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಮನೆ, ವಾಹನ, ಆಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ . ಸಾಲದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ ಆರಂಭ

ಮಕರ ರಾಶಿ : ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಗಮನಾರ್ಹ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚುವುದು. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ , ಮದುವೆ  ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರುವುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು . ಬಡ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆದಾಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು . ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು . 

(ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ.)

 

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

