12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರು ಸಂಚಾರ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ! ಸಾಲವೆಲ್ಲಾ ತೀರಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 , 2025 ರಂದು ಗುರು ಗ್ರಹವು ಪರಮೋಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ , ಅದು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 11 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2025 ರವರೆಗೆ , ಗುರುವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ, ಅದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ :ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ . ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಅಂಶವು ವಿವಾಹದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ . ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಸುಖಮಯವಾಗಿರುವುದು. ಹಳೆಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ನಾಲ್ಕನೇ , ಐದನೇ , ಆರನೇ , ಏಳನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಮನೆ, ವಾಹನ, ಆಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ . ಸಾಲದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ : ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಗಮನಾರ್ಹ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚುವುದು. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ , ಮದುವೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರುವುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು . ಬಡ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆದಾಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು . ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು .
(ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ.)