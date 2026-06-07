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12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗುರು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭದಿನ ಆರಂಭ

Gajalakshmi rajyog june 8 2026: 2026 ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಕಾರಣ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ .ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಜೂನ್ 8 , ಸಂಜೆ 5:43 ಗಂಟೆಗೆ ಶುಕ್ರರು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಕಾರಣ  ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾದ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 07, 2026, 05:45 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 05:45 AM IST
12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗುರು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭದಿನ ಆರಂಭ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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