ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದೆಯೇ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

Moles astrology : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು.. ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಲ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇರುವ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕರು. ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ಏಳು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶನಿ ದೇವರಿಂದ ತೊಂದರೆ! ಶನಿದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
ಅಂಗೈ ರೇಖೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ, ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಆಂತರಿಕ ನೋವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೈ ರಕ್ತನಾಳ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ರೋಗಗಳು ಬರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾಗ್ಯ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Pitru Paksha 2025: ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ? ದಿನಾಂಕ, ಮುಹೂರ್ತ, ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
ತೋರು ಬೆರಳಿನ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಒಬ್ಬರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿನ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ: ಮಚ್ಚೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಮ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.