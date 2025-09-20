English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಹನುಮಾನ್ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ..! ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

Hanuman mantra : ಶನಿವಾರದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಶ್ರೀ ರಾಮಭಕ್ತ ಹನುಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಮಾರುತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುವುದು ಅವರ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಈ ಸರಳ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬಹುದು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 20, 2025, 05:46 AM IST
    • ಶನಿವಾರದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಶ್ರೀ ರಾಮಭಕ್ತ ಹನುಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.
    • ಈ ದಿನದಂದು ಮಾರುತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ
    • ಈ ಸರಳ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬಹುದು.

Trending Photos

ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಿಕ್ಕೇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon6
alcohol
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಿಕ್ಕೇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..?
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ: ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಳ; ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 51 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.!!
camera icon5
8th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ: ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಳ; ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 51 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.!!
ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗೆ ಇದೆಯೇ..? ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿ
camera icon5
tea
ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗೆ ಇದೆಯೇ..? ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿ
&quot;ದೇಹ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸೋಕೆ ಅಲ್ಲ.. ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ&quot; ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
camera icon5
bollywood actress
"ದೇಹ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸೋಕೆ ಅಲ್ಲ.. ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ" ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಹನುಮಾನ್ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ..! ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

Hanuman mantra for success : ಶನಿವಾರದಂದು ಬಜರಂಗಬಲಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಭಕ್ತರು ಹನುಮಾನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂತ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ರಾಮಧೂತ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹನುಮಾನ್‌ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಮಂತ್ರ
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಹಾಬಲಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।

ಹನುಮಾನ್‌ ಶತ್ರು ನಾಶ ಮಂತ್ರ
ಓಂ ಹಮ್ ಹನುಮಾನ್ ರುದ್ರಾತ್ಮಕಾಯ ಹಮ್ ಫಟ್

ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಹನುಮಾನ್‌ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ

ಬಯಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹನುಮಾನ್‌ ಮಂತ್ರ
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಹನುಮತೇ ನಮಃ

ಹನುಮಾನ್ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಹನುಮತೇ ಶ್ರೀ ರಾಮದೂತಾಯ ನಮಃ॥

ಹನುಮಾನ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ
ಓಂ ಆಂಜನೇಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ ಹನುಮಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್‌|| 

ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ್ ಮಂತ್ರ
ಓಂ ನಮೋ ಹನುಮತೇ ರುದ್ರಾವತಾರಾಯ ಸರ್ವಶತ್ರುಸಂಹಾರಣಾಯ ಸರ್ವರೋಗ ಹರಾಯ ಸರ್ವವಶೀಕರಣಾಯ ರಾಮದೂತಾಯ ಸ್ವಾಹಾ

ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಠಿಸುವುದು : ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹನುಮಂತನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬಹುದು. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಸಹ ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ, ಜಪಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹನುಮಂತನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Panchmukhi Hanuman Mantrahanuman mantraBajrangbali

Trending News