ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಹನುಮಾನ್ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ..! ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

Hanuman mantra for success : ಶನಿವಾರದಂದು ಬಜರಂಗಬಲಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಭಕ್ತರು ಹನುಮಾನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂತ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ರಾಮಧೂತ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಹನುಮಾನ್ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಮಂತ್ರ
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಹಾಬಲಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಹನುಮಾನ್ ಶತ್ರು ನಾಶ ಮಂತ್ರ
ಓಂ ಹಮ್ ಹನುಮಾನ್ ರುದ್ರಾತ್ಮಕಾಯ ಹಮ್ ಫಟ್
ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಹನುಮಾನ್ ಮಂತ್ರ
ಓಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ
ಬಯಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹನುಮಾನ್ ಮಂತ್ರ
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಹನುಮತೇ ನಮಃ
ಹನುಮಾನ್ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಹನುಮತೇ ಶ್ರೀ ರಾಮದೂತಾಯ ನಮಃ॥
ಹನುಮಾನ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ
ಓಂ ಆಂಜನೇಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ ಹನುಮಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್||
ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ್ ಮಂತ್ರ
ಓಂ ನಮೋ ಹನುಮತೇ ರುದ್ರಾವತಾರಾಯ ಸರ್ವಶತ್ರುಸಂಹಾರಣಾಯ ಸರ್ವರೋಗ ಹರಾಯ ಸರ್ವವಶೀಕರಣಾಯ ರಾಮದೂತಾಯ ಸ್ವಾಹಾ
ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಠಿಸುವುದು : ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹನುಮಂತನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬಹುದು. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಸಹ ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ, ಜಪಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹನುಮಂತನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)