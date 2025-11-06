ದೇಹದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ರೆ ಕಡುಬಡವನೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್!‌ ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಸಂಪತ್ತು..

Nose moles astrology: ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಗಿನ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆಯು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಹಣೆಬರಹವನ್ನ ಸಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮೂಗಿನ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆಯನ್ನ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನ ಸಂಪತ್ತು, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.
ಮೂಗಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆ: ಮೂಗಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಚ್ಚೆಯು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಗಿನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆ: ಮೂಗಿನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇರುವವರು ಭೌತಿಕ ಸುಖಗಳನ್ನ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ಮೂಗಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆ: ಮೂಗಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆಯು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯ ಬಳಿ ಮಚ್ಚೆ: ಮೂಗಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯ ಬಳಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆ: ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಜನರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು, ಆಕರ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯರು. ಈ ಮಚ್ಚೆಯು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)