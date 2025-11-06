English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ದೇಹದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ರೆ ಕಡುಬಡವನೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್!‌ ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಸಂಪತ್ತು..

ದೇಹದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ರೆ ಕಡುಬಡವನೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್!‌ ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಸಂಪತ್ತು..

ಮೂಗಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆಯು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 6, 2025, 03:07 PM IST
  • ಮೂಗಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಮೂಗಿನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇರುವವರು ಭೌತಿಕ ಸುಖಗಳನ್ನ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ
  • ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ

ದೇಹದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ರೆ ಕಡುಬಡವನೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್!‌ ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಸಂಪತ್ತು..

Nose moles astrology: ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಗಿನ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆಯು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಹಣೆಬರಹವನ್ನ ಸಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮೂಗಿನ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆಯನ್ನ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನ ಸಂಪತ್ತು, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಮೂಗಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆ: ಮೂಗಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಚ್ಚೆಯು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 138ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲಿರುವ ಶನಿ: ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ

ಮೂಗಿನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆ: ಮೂಗಿನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇರುವವರು ಭೌತಿಕ ಸುಖಗಳನ್ನ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.

ಮೂಗಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆ: ಮೂಗಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆಯು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯ ಬಳಿ ಮಚ್ಚೆ: ಮೂಗಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯ ಬಳಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ ಆರಂಭ

ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆ: ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಜನರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು, ಆಕರ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯರು. ಈ ಮಚ್ಚೆಯು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

