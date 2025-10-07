ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೂರ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ.. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ದಾಸವಾಳ ಗಿಡವನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಿ!

Vastu tips: ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಹೂವುಗಳಿವೆ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ದಾಸವಾಳವನ್ನು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೂವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಾಸವಾಳ ಸಸ್ಯವು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿನಭವಿಷ್ಯ 07-10-2025: ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ದಾಸವಾಳ ಗಿಡವಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ದಾಸವಾಳ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಲು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Mirror Vastu: ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು? ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಡಿ!
ದಾಸವಾಳ ಸಸ್ಯವು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.