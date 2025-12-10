English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಈ 4 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ..!

Vastu tips : ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ಅವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು? ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 10, 2025, 10:07 PM IST
Vastu Shastra : ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ.. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಾತಾವರಣ, ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಮನೆಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮತೋಲನಗೊಂಡರೆ, ಅದು ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಆ 4 ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ..

ನಗುವ ಬುದ್ಧ : ನಗುವ ಬುದ್ಧ ಸಂತೋಷ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಶಾಲವಾದ ನಗು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಒತ್ತಡ ರಹಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಗುವ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವಾತಾವರಣ ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಶುಭ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪತಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಈ ರಾಶಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ! ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಅದೃಷ್ಟ

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ : ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸಸ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನೆಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಸಿರು, ಬೆಳೆಯುವ ಎಲೆಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಹರಿಯುವ ನೀರು : ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ನಿರಂತರ ಹರಿವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ, ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸ್ಥಿರ ಹರಿವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಯಶಸ್ವಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ಕಾರಂಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರಂಜಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇವೇ ನೋಡಿ 2026ರ ಟಾಪ್ 4 ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು: ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಭೋಗ..!

ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಹಣದ ಕಪ್ಪೆ : ಹಣದ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಪ್ಪೆ ಮನೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು, ನಗದು ಹರಿವು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ.. ನಗುವ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಕಡೆಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

