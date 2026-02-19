Horoscope Today: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು

Horoscope Today 19th February: ಇಂದು ಗುರುವಾರ ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಎರಡನೇ ದಿನ. ಎರಡನೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.59ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧ ಯೋಗವು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 8.43ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರವು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 8.52ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಪಂಚಕ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇಂದು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಜಯಂತಿ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಇಂದಿನ ಜಾತಕ, ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಇಂದು ಹೊಸದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುವಿರಿ. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ನೀವು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ - ಕಿತ್ತಳೆ
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ- 6
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಇದು. ನವವಿವಾಹಿತರು ಇಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ - ಬೆಳ್ಳಿ
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ- 6
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಶೀಘ್ರವೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಕೆನ್ನೇರಳೆ
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ- 5
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಬಯಸುವ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ. ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ - ಪಿಚ್
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ- 4
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಿ; ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ - ಹಳದಿ
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ- 5
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಇಂದಿನ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೈಗೊಂಡ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಯಶಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಮುಂದೆ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಗಮನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನೀವು ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆಸ್ತಿ ವಿತರಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನ ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ - ನೀಲಿ
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ- 8
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಇತರರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತೀರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿಂತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅನುಭವಿ ಜನರು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಜೆ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ವ್ಯವಹಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ - ಪಿಚ್
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ- 2
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ವಿಧಾನ ಪರಿಗಣಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಹಂಕಾರ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ನೀಡಿ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಬೂದು
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ- 7
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೋಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಗುರುಬಲ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಲವೂ ಕೈ ಸೇರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ!
ಧನು ರಾಶಿ: ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಹತ್ತಿರ ಇರಲು ನೀವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಣವು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಯಶಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ - ಗುಲಾಬಿ
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ- 6
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸದೃಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ; ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು; ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ನೇರಳೆ
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ- 5
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನ ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದನ್ನ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸವು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಕಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂದು ಯಶಸ್ಸಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಕಂದು
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ- 6
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ತೊಡೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿರಂತರ ಸಂಘರ್ಷ ಇಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ - ಗುಲಾಬಿ
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ- 9
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)