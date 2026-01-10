English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 10 ಜನವರಿ 2026: ಇಂದಿನಿಂದ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ..

Horoscope Today: ಇಂದು (10 ಜನವರಿ 2026)ರಂದು 12 ರಾಶಿಯವರ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 10, 2026, 06:36 AM IST
  • ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗಿನ 12 ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಜನವರಿ 10, 2026 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ?
  • ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 10 ಜನವರಿ 2026: ಇಂದಿನಿಂದ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ..

Horoscope Today: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗಿನ 12 ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವೃತ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಇಂದು, ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 10, 2026 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ.. 

ಮೇಷ ರಾಶಿ 
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಸವಾಲಿನ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ, ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ 
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಮನ ಬೇಕು. ಇಂದು ನೀವು ನೀವು ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸಬಹುದು. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ 
ಇಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹಂಸಗಳ ಫೋಟೋ ಇದೆಯೇ..? ತೆಗಿಬೇಡಿ.. ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಇಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. 

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ 
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಶಾಂತಿಯುತ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸದೆ ಯಾರಿಗೂ ಭರವಸೆ ನೀಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿ 
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ಸವಾಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಅವರ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದುಬರಲಿದೆ

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ 
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು, ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. 

ಧನು ರಾಶಿ 
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಿರಿ. ಪೋಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ನೋವುಂಟುಮಾಡುವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. 

ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದಾದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು ಎಚ್ಚರ..!

ಕುಂಭ ರಾಶಿ 
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಭಾವನೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಳಂಬವಾದರೂ ಖಚಿತವಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. 

ಮೀನ ರಾಶಿ 
ಮೀನ ರಾಶಿ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀವು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಆತುರದಿಂದ ಅಥವಾ ಭಾವನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನಂತರ ವಿಷಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ) 
 

