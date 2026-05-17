ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮಂಗಳನು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೋಪ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಇಂದು ಚಂದ್ರನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಿಂತನೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜನರ ಗಮನವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ, ದೇಶೀಯ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರತೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶುಕ್ರನು ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮಂಗಳನು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೋಪ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಸಂಪತ್ತು, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಲಾಭದಾಯಕ ವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು ಇಂದು ಬಹು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಲವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಮೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ವ್ಯರ್ಥ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವು ರದ್ದಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಇಂದುನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಮಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇಂದು ಶುಭ ದಿನವಲ್ಲ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಲು ಇಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿನ. ನೀವು ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಖಚಿತ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿನ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ಭಾವನೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷಕರ ದಿನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಬಹುದು.
(Disclaimer- ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅರಿವಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)