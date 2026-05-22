Horoscope Today : ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 22, 2026 ರ ಇಂದಿನ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಇಂದಿನ ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗವಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜಾತಕದವರು ಕೊಂಚ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
May 22 Rashibha vishya : ಇಂದು ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಧನು ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಗತಿಪರ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಉಳಿದ ರಾಶಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ.. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಮೇಷ ರಾಶಿ : ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿದು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುಭ ದಿನ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ಇಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಖರ್ಚುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಲಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಒಳಿತು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಲಿದ್ದೀರಿ. ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ ಹಾಗೂ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಯೋಗವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಯೋಗವಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ : ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಮಿಶ್ರಫಲ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ದಿನವಿದು. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಡನಾಟ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಸಮಾಧಾನ ತರಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವಾತಾವರಣ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ನಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದತ್ತ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾದರೂ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೊಂಚ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ : ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ವೈಚಾರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ : ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದ್ದು, ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಲಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಪರಿಚಯಗಳು ಆಗಲಿವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ : ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿದ್ದೀರಿ. ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭದ ಯೋಗವಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಭೂ ವಿವಾದಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥದತ್ತ ಸಾಗಲಿವೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೀರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ಇಂದು ಹೊಸ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುವುದರಿಂದ ಧೃತಿಗೆಡಬೇಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಲಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು, ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದೂಡುವುದು ಒಳಿತು.
ಮೀನ ರಾಶಿ : ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಜೆಟ್ ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೂ ಕೆಲಸಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ದೈವಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.