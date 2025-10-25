ದಿನಭವಿಷ್ಯ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25, 2025): ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗಿನ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?

25th daily Horoscope: ಮೇಷ: ಇಂದು ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುಕಾಲದ ಆಸೆಯ ಈಡೇರಿಕೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ:
ಇಂದು, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸವು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ:
ಇಂದು ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾದಗಳು ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೆಲಸವು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಶಾಶ್ವತ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಂತ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ:
ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ನೀಡಬೇಡಿ.
ತುಲಾ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ. ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಸೋಮಾರಿತನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕೆಲಸ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಶ್ವತ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಒಂದು, ನೀವು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವಿರಿ. ಅಪರಿಚಿತ ಚಿಂತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಂದು ಸೋಮಾರಿತನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೀನ:
ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಸೋಲುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಗಂಭೀರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತುರದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಿ. ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)