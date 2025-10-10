ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ...! ಪೂಜಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ಅಥವಾ ಧನ್ ತೇರಸ್ನ ಶುಭ ದಿನವನ್ನು 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರ ಶನಿವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ದಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೇವರಾದ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಕುಬೇರರೊಂದಿಗೆ ಧನ್ವಂತರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ 19ರ ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆಗೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತವು ಸಂಜೆ 7:16ರಿಂದ 8:20ರವರೆಗೆ ಇದ್ದು, ಇದು ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ದೇಹದ 'ಈ' ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ! 99% ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಧನ್ವಂತರಿಯ ಮಹತ್ವ:
ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ವಂತರಿಯು ಅಮೃತ ಕಲಶದೊಂದಿಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದನು. ಆಯುರ್ವೇದದ ದೇವರಾದ ಧನ್ವಂತರಿಯು ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದಿನ ಭಕ್ತರು ರೋಗಮುಕ್ತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಧನ್ ತೇರಸ್ನಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಧನ್ವಂತರಿ ಪೂಜೆಯ ಮೂರು ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳು
ಪಂಚಾಮೃತ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ನೈವೇದ್ಯ:
ಧನ್ ತೇರಸ್ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತುಳಸಿ, ಬೇವಿನ ಎಲೆ, ಗಿಲೋಯ್ ಅಥವಾ ಅಶ್ವಗಂಧದಂತಹ ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ (ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಸಕ್ಕರೆ) ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಾಗ “ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧನ್ವಂತರಾಯೇ ಅಮೃತ-ಕಲಶ ಹಸ್ತಾಯ ಸರ್ವ-ಅಮಾಯ ವಿನಾಶಾಯ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ನಾಥಾಯ ಧನ್ವಂತಿ ಮಹಾ-ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ” ಎಂದು ಜಪಿಸಿ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಗುರುಗ್ರಹದ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನ್ವಂತರಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು:
ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಧನ್ವಂತರಿ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ದೀಪವನ್ನು ಇರಿಸಿ, “ಓಂ ಧನ್ವಂತರಿರಯೇ ನಮಃ” ಅಥವಾ ಧನ್ವಂತರಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 11 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ. ದೀಪದ ಜ್ವಾಲೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉರಿಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನಿರಂತರ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯು ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಶುಭ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ:
ಧನ್ ತೇರಸ್ನಂದು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಧನ್ವಂತರಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗಂಗಾ ಜಲ ಅಥವಾ ಅರಿಶಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ, ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಧನ್ವಂತರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಧೂಪವನ್ನು ಸುಡಿ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂನಾದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿನಭವಿಷ್ಯ 10-10-2025: ಶುಕ್ರವಾರ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆ
ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಧನ್ವಂತರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಭಕ್ತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೋಗಮುಕ್ತತೆ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.ಧನ್ ತೇರಸ್ನ ಈ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವನವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.