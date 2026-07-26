/ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ ಹಾವಳಿ; ಅಸಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

How to Identify Fake vs Real Rudraksha?: ಶಿವಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ ಮಾರಾಟವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದು ಅಸಲಿಯೋ ಅಥವಾ ನಕಲಿಯೋ ಎಂಬುದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ಶಿವನೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದ್ದು, ಧ್ಯಾನ, ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಇದನ್ನ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಮರ ಅಥವಾ ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ನಕಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಸಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಲು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅದರ ಮುಖಿ (Mukhi) ರೇಖೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುವ ರೇಖೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕೃತಕವಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದ ರೇಖೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನೇರವಾಗಿ, ಆಳವಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಒರಟಾಗಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಗುಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಮತೋಲನದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಹೊಳಪು ನೀಡಿರುವ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಂತಹ ನಯವಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದು ನಕಲಿ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಂಧ್ರವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಚಾನೆಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅದನ್ನ ಧರಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ರಂಧ್ರ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಹಲವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಅಸಲಿ-ನಕಲಿ ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಾನವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲ. ಕೆಲವು ನಕಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ ವರ್ತನೆಯೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ನೀರಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೂಕ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿತನವೂ ಒಂದು ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಅಸಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಒಳಗೆ ಟೊಳ್ಳಾಗಿರುವ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅತೀ ಹಗುರವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಒತ್ತಿದಾಗ ಮೃದುವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಬೀಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪರೂಪದ ಏಕಮುಖಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಖಿಗಳ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದುಬಾರಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ (Certification) ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದಲೇ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಸಲಿತನವನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಪರೀಕ್ಷೆ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬೀಜ ಕೋಣೆಗಳ (Seed Chambers) ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ವಿಧಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಮೂಲ (Origin), ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಒಳಿತು ಎಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವುದು ಭಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ಮೋಸದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)