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ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಗಂಡ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ! ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ!

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು ಕೇವಲ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ಮನೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ 'ಉತ್ತಮ ಅಳಿಯಂದಿರು' ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jun 18, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:27 PM IST
ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಗಂಡ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ! ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಗಂಡ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ!
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