Personality Numerology : ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರು ಹೆಂಡತಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೂ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿಯ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಲೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಸವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ..
ಸಂಖ್ಯೆ 2: ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 2, 11, 20 ಅಥವಾ 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ (ಮೂಲಾಂಕ) 2 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪುರುಷರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಇವರು ಹೆಂಡತಿಯ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾವ, ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಗಳಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 5: ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 5, 14 ಅಥವಾ 23 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪುರುಷರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹಾಗೂ ಚತುರರು. ಇವರ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಮಾತು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಎಂಥದ್ದೇ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಹೊಸ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾವನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 6: ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 6, 15 ಅಥವಾ 24 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಮೀರಿಸುವವರಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಂಡತಿಯ ಮನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಮನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಇವರು, ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರನ್ನು ಸ್ವಂತ ಪೋಷಕರಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಗಮನಿಸಿ : ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.