ಗಜ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ : ಒಲಿದು ಬರುವಳು ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ

ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಒಲಿದು ಬರುವುದು. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ :
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರುವುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು. ಸೋಲಿಗೆ ಭಯ ಪಡದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಈ ರಾಜಯೋಗ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು. ಅನುಭವಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬೀಳುವುದು. ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿಯಾ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುವುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಶುಭ ವಾಗಿರಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗುವುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಹರಿದು ಬರುವುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ಸ್ವಂತಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವುದು.
