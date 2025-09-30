English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

200 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿಯಂದೇ ರಾಜಯೋಗ : ಭಾರೀ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಗಳಿವು

ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 30, 2025, 03:59 PM IST
  • ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ
  • ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ
  • ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಸಂಪತ್ತು,

200 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿಯಂದೇ ರಾಜಯೋಗ : ಭಾರೀ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಗಳಿವು

ವೈದಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.  ಇದೀಗ ದೀಪಾವಳಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ  ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. 

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ : 
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ : ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿದೆ.  ಗುರುವು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬರುವುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಿರಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 27 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರುವಿನ ಮನೆಗೆ ಶನಿ ದೇವರ ಪ್ರವೇಶ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುವ ಪರ್ವಕಾಲ, ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವುದು ತೆರೆ

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು.  ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಾಗುವುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.  ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು.  ಈ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಕರ್ಮ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ: ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ

( ಸೂಚನೆ :  ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ) 

 

