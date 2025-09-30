200 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿಯಂದೇ ರಾಜಯೋಗ : ಭಾರೀ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಗಳಿವು

ವೈದಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ದೀಪಾವಳಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ :
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ : ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿದೆ. ಗುರುವು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬರುವುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಿರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 27 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರುವಿನ ಮನೆಗೆ ಶನಿ ದೇವರ ಪ್ರವೇಶ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುವ ಪರ್ವಕಾಲ, ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವುದು ತೆರೆ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಾಗುವುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಕರ್ಮ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ: ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ
( ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. )