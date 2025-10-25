English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಬಡತನ ದೂರವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಲೋಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 25, 2025, 05:55 PM IST
  • ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ
  • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ
  • ಕೆಲ ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ

ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಬಡತನ ದೂರವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ

Lucky Zodiac signs: ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವುದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಬೆಳ್ಳಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತರರು ನಷ್ಟವನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನ ಧರಿಸಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಯಾರು ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ. ಇದು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರವನ್ನ ಧರಿಸುವುದು ಶುಭ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯು ಶುಕ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರನ್ನ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ಲುಟೊ ಆಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರನ್ನ ತೀವ್ರ ಮತ್ತು ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

ಮೀನ ರಾಶಿ: ನೆಪ್ಚೂನ್ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯುಳ್ಳವರು. ಬೆಳ್ಳಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ನಶೀಲ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿಯು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಕಾಲ ಶುರು

ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಧರಿಸಬಾರದು?

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನ ಧರಿಸಬಾರದು. ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವು ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರವು ಅವರ ಸಾಹಸ ಮನೋಭಾವವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಕರ, ಕುಂಭ, ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಸಹ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಧರಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

