ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ!

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಸುವನ್ನ ನೋಡುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಸು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 16, 2026, 09:59 PM IST
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ!

Dream interpretation: ಕನಸುಗಳು ಸಹಜ... ಎಲ್ಲರೂ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ನೋಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ನಾಯಿ: ನಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯನ್ನ ನೋಡುವುದು ಶುಭ. ಅದು ಸ್ನೇಹ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯನ್ನ ನೋಡುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯನ್ನ ನೋಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಅದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬೊಗಳುವುದು ಅಥವಾ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನೋಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಬೆಕ್ಕು: ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನ ನೋಡುವುದು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಕ್ಕು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬೆಕ್ಕು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.

ಹಸು: ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಸುವನ್ನ ನೋಡುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಸು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಂಗ: ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗವನ್ನ ನೋಡುವುದು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಂಗವು ಮೌನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಪರಸ್ಪರ ಕಚ್ಚುವುದು ಅಥವಾ ಜಗಳವಾಡುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಆನೆ: ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆನೆಯನ್ನ ನೋಡುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಅನೇಕ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

