ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಕೊನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದಾಗಿದ್ರೆ ಭಾರೀ ಒಳ್ಳೆಯದು... ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸು; ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವೇ ಎಂದರ್ಥ!

ನೀವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗ, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಕೆಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ 1 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ, ಚಂದ್ರ 2 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ, ಗುರು 3, ರಾಹು 4, ಬುಧ 5, ಶುಕ್ರ 6, ಕೇತು 7, ಶನಿ 8 ಮತ್ತು ಮಂಗಳ 9 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹಣೆಬರಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು.
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯು ಅಶುಭ:
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 4, 2, 8, ಅಥವಾ 0 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.
4 (44 ಅಥವಾ 444) ಪುನರಾವರ್ತನೆಯು ಒತ್ತಡ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
2 (22 ಅಥವಾ 222) ಪುನರಾವರ್ತನೆಯು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
8 (88 ಅಥವಾ 888) ಪುನರಾವರ್ತನೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
0 (00 ಅಥವಾ 000) ಪುನರಾವರ್ತನೆಯು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ, ಅವಕಾಶಗಳು ತಪ್ಪಿಹೋಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಂಕೆಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯು ಶುಭ:
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 1, 3, 5, ಅಥವಾ 9 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
1 ಮತ್ತು 11: ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.
3 ಮತ್ತು 33: ಸೃಜನಶೀಲ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತನ್ನಿ.
5 ಮತ್ತು 55: ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತನ್ನಿ.
9 ಮತ್ತು 99: ಯಶಸ್ಸು, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಶುಭ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅವು ಕೆಲಸದ ಅಡಚಣೆಗಳು, ಹಠಾತ್ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ತಪ್ಪು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)