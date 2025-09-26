ನವರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮನೆಗೆ ತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹೊಳೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ..!

ನವರಾತ್ರಿಯ ಪವಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭವು ಕೇವಲ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯ ಸಮಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬುವ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಶುಭ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರ ಎಂದರೇನು?
ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರವು ಒಂಬತ್ತು ತ್ರಿಕೋನಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪವಿತ್ರ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಆಕಾರವಾಗಿದೆ, ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನ, ಮಂತ್ರ ಪಠಣ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಚಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟು, ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರದ ಮಹತ್ವ
ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಮಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಿಂದ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವು ದ್ವಿಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಒಡಮೂಡಿಸಬಹುದು. ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಯಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
1. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ: ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ: ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗೌರವ: ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
4. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲಾಭ: ಧ್ಯಾನದ ಗಾಢತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಸರಳ ಆದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
- ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ.
- ಇದನ್ನು ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ.
- ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಮಂತ್ರವಾದ ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕಾಮ್ಲೇ ಕಮಲಾಲಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಓಂ ಎಂದು ಜಪಿಸಿ.
- ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಪ್ರತಿದಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣದ ಭರವಸೆ
ನವರಾತ್ರಿ 2025ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಯಂತ್ರವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಂದು, ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ!
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.