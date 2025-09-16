ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನ ಒಂದು ತುಂಡಾದರೂ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮನೆಯ ಖಜಾನೆ ! ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಈ ವರ್ಷದ ಶುಭ ದಿನ

ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಬರುವ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ಮತ್ತು 15, 2025 ರಂದು ಬರಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವು ಹೂಡಿಕೆ, ಆಸ್ತಿ, ವಾಹನ, ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜನರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದನ್ನು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಾಗಿದೆ.
2025ರ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಇರುವ ಶುಭ ಸಮಯ :
14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025- ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:54 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ
15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025- ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:22 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ರವರೆಗೆ
ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ :
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಹೂರ್ತ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:54 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:33 ರವರೆಗೆ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಹೂರ್ತ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 04:26 ರವರೆಗೆ
ಸಂಜೆ ಮುಹೂರ್ತ : ಸಂಜೆ 07:26 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 09:00 ರವರೆಗೆ
ರಾತ್ರಿ ಮುಹೂರ್ತ : ರಾತ್ರಿ 10:33 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 03:14 ರವರೆಗೆ
ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ :
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಬರುವ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಖರೀದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದೆಂದರೆ ಖುದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಎರಡೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಇರುವ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ತುಂಬಿರುವುದು.
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನದಂದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಯಾಗುವುದು. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೀಡುವ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
( ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)