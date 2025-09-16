English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನ ಒಂದು ತುಂಡಾದರೂ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮನೆಯ ಖಜಾನೆ ! ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಈ ವರ್ಷದ ಶುಭ ದಿನ

ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅದ್ಭುತ  ಸಂಯೋಗವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗೆ ಬಹಳ  ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಾಗಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 16, 2025, 02:55 PM IST
  • ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಬರುವ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ
  • ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ.
  • ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಖರೀದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ

ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನ ಒಂದು ತುಂಡಾದರೂ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮನೆಯ ಖಜಾನೆ ! ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಈ ವರ್ಷದ ಶುಭ ದಿನ

ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಬರುವ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ಮತ್ತು 15, 2025 ರಂದು ಬರಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವು ಹೂಡಿಕೆ, ಆಸ್ತಿ, ವಾಹನ, ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜನರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.  ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದನ್ನು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅದ್ಭುತ  ಸಂಯೋಗವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗೆ ಬಹಳ  ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಾಗಿದೆ. 

 2025ರ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಇರುವ ಶುಭ ಸಮಯ : 
14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025- ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:54 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ
15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025- ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:22 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ರವರೆಗೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ : ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ !ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ

ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ : 
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಹೂರ್ತ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:54 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:33 ರವರೆಗೆ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಹೂರ್ತ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 04:26 ರವರೆಗೆ
ಸಂಜೆ ಮುಹೂರ್ತ : ಸಂಜೆ 07:26 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 09:00 ರವರೆಗೆ
ರಾತ್ರಿ ಮುಹೂರ್ತ : ರಾತ್ರಿ 10:33 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 03:14 ರವರೆಗೆ 

ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ : 
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಬರುವ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ  ಖರೀದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದೆಂದರೆ ಖುದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಎರಡೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಇರುವ ದಿನ.  ಈ ದಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ತುಂಬಿರುವುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ

ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ.   ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನದಂದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಯಾಗುವುದು.  ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೀಡುವ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

( ಸೂಚನೆ :  ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

