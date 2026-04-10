ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಡತನ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ!

Akshay Tritiya Significance: ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಮನೆಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ಅನೇಕರು ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಶುಭ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದಿನದಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳು, ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವೆಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವೆಂದು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ದಿನ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ಮಹಾ ಪಾಪ. ಈ ದಿನ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುವುದು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಓದುಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)