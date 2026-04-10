ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಡತನ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ!

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಕೂಡ ಶುಭ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 10, 2026, 09:01 AM IST
  • ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ, ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಖರೀದಿಸಬಾರದು

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 5 ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು.. ಫ್ಯಾನ್, ಕೂಲರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ..! ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕ AC
camera icon6
Indoor plants for cooling
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 5 ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು.. ಫ್ಯಾನ್, ಕೂಲರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ..! ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕ AC
ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಘಳಿಗೆ ಆರಂಭ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ!
camera icon6
Venus Transit
ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಘಳಿಗೆ ಆರಂಭ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ!
ಸ್ವಂತ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲದ ಏಕೈಕ ದೇಶ! ಆದರೂ ಇದುವೇ ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ..
camera icon5
GK
ಸ್ವಂತ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲದ ಏಕೈಕ ದೇಶ! ಆದರೂ ಇದುವೇ ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ..
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡ.. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು.. ನೀವೂ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
camera icon6
White Hair Remedies
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡ.. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು.. ನೀವೂ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಡತನ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ!

Akshay Tritiya Significance: ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಮನೆಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ಅನೇಕರು ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಘಳಿಗೆ ಆರಂಭ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ!

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಶುಭ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದಿನದಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳು, ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವೆಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವೆಂದು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ದಿನ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ಮಹಾ ಪಾಪ. ಈ ದಿನ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುವುದು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದೇ ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್

(ಸೂಚನೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಓದುಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

