ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಶನಿದೆಸೆಯಿಂದ ಸಿಗುವುದು ಶಾಶ್ವತ ಮುಕ್ತಿ

ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ಶನಿವಾರ, ಅಂದರೆ ಶನಿ ದೇವರ ದಿನವೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿ ಮತ್ತು ಧೈಯವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಐದು ರಾಶಿಯವರು ಶನಿ ದೆಸೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಆರ್ಥಿಕ, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಜೀವನವನ್ನೇ ಏರು ಪೇರು ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶನಿಗ್ರಹ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.
ಧನತ್ರಯೋದಶಿಗೆ ಶನಿಗ್ರಹದ ಪರಿಹಾರಗಳು :
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕುಂಭ, ಮೀನ ಮತ್ತು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಧೈಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿಯ ಕೋಪದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಅಂದರೆ ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಧೈಯ ಮತ್ತು ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಶನಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು : ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನದಂದು, ಶನಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ. ಅರಳಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಶನಿದೆಸೆಯ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ : ಶನಿದೇವನು ಅಸಹಾಯಕರು, ಬಡವರು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ಹಸುಗಳು, ಕಾಗೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು.
ಶನಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣ - ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನದಂದು ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ, ಶನಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಿಸಿ. ಇದು ಶನಿಯ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ದಾನ - ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನದಂದು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, ಎಳ್ಳು, ಕಬ್ಬಿಣ, ಕಾಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶನಿದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)