Vastu Tips: ಈ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಬಡವರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

2026ನೇ ವರ್ಷವು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಇರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 27, 2025, 05:50 PM IST
  • 2026ನೇ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ
  • ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ
  • ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗವನ್ನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ಶುಭಕರ

Vastu Tips: ಈ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಬಡವರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

Vastu Tips for House: 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನ ಒಟ್ಟು 1 ಎಂದು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನ ಚಿಹ್ನೆ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ಸರಳ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. 

2026ನೇ ವರ್ಷವು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಇರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯ ಆಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗವನ್ನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ಶುಭಕರ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಸರಳ ಪರಿಹಾರವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ-ಶಾಂತಿಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. 

ನೀವು ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏಕಮುಖ ಅಥವಾ ಹನ್ನೆರಡು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಇರಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸೂರ್ಯದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಹೊಸ ವರ್ಷದಂದೇ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ! ಅಪರೂಪದ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..

ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಂತ್ರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುವುದು ಖಚಿತ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ನೀವು ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, 2026ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. 

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

