English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಈ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ 2026ನೇ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ತರಲಿದೆ

ಈ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ 2026ನೇ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ತರಲಿದೆ

2026ನೇ ವರ್ಷವು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 25, 2025, 07:48 PM IST
  • 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ
  • ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು
  • ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1-12 ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಇಟ್ಟರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ

Trending Photos

ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹತ್ತೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
camera icon7
White Hair Remedy
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹತ್ತೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಾರಿಸಿರೋ ಟಾಪ್-‌ 5 ಶತಕಗಳು.. ಎರಡು ಬಾರಿ ದ್ವಿಶತಕ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿರೋ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‌
camera icon5
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಾರಿಸಿರೋ ಟಾಪ್-‌ 5 ಶತಕಗಳು.. ಎರಡು ಬಾರಿ ದ್ವಿಶತಕ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿರೋ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‌
&quot;ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್&quot; ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲೋದ್ಯಾರು?
camera icon6
Halli power reality show
"ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್" ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲೋದ್ಯಾರು?
ಧನುಷ್‌ ಪತ್ನಿ ಕಾವ್ಯಾ- ಸ್ಪಂದನಾಗೆ ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು? ಮನೆ ಮಂದಿ ಶಾಕ್..!
camera icon6
Bigboss kannada 12
ಧನುಷ್‌ ಪತ್ನಿ ಕಾವ್ಯಾ- ಸ್ಪಂದನಾಗೆ ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು? ಮನೆ ಮಂದಿ ಶಾಕ್..!
ಈ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ 2026ನೇ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ತರಲಿದೆ

Vastu Tips for House: 2026ನೇ ವರ್ಷವು 1ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸರಳ ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.

Add Zee News as a Preferred Source

2026ನೇ ವರ್ಷವು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ತಾಮ್ರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಇರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸರಳ ಹಂತವು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶುಕ್ರನಿಂದ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬಳಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣಗಳು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸರಳ ಪರಿಹಾರವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನ ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಸಹ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ನೀವು ಒಂದು ಮುಖ ಅಥವಾ ಹನ್ನೆರಡು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗ! ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ..

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಯಂತ್ರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಈ ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕ್ರಮಗಳು 2026ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Vastu tips for houseVastu Tipsvastu upayvatu tips for new yearReligion

Trending News