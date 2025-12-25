ಈ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ 2026ನೇ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ತರಲಿದೆ

Vastu Tips for House: 2026ನೇ ವರ್ಷವು 1ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸರಳ ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.
2026ನೇ ವರ್ಷವು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ತಾಮ್ರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಇರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸರಳ ಹಂತವು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬಳಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣಗಳು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸರಳ ಪರಿಹಾರವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನ ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಸಹ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಒಂದು ಮುಖ ಅಥವಾ ಹನ್ನೆರಡು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಯಂತ್ರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಈ ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕ್ರಮಗಳು 2026ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)