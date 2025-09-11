ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಮರವಿದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತೆ: ಆರೋಗ್ಯ-ಹಣಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ...

Home vastu tips: ಬೇವಿನ ಮರ.. ಈ ಮರವು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇವಿನ ಮರವು ಶನಿ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಬೇವಿನ ಮರವನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಬೇವಿನ ಮರವನ್ನ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶನಿಯ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಶನಿಯು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ಬೆರೆಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೇತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಈ 4 ರಾಶಿಯರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
ಬೇವಿನ ಮರವನ್ನ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಮರವನ್ನ ನೆಡಬೇಕು. ಈ ಸ್ಥಳವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಶನಿಯ ದುಷ್ಟತನವನ್ನ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು, ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಾರವನ್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶನಿಯ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಮರದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಗ್ರಹಗಳು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶ: ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ
ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇವಿನ ಮರವನ್ನ ಮಂಗಳನ ಒಂದು ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮರವನ್ನ ಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೇವಿನ ಮರವು ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಇದು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಲು ಸ್ಥಳವಿದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತ ಬೇವಿನ ಮರವನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)