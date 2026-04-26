English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Spiritual
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನೆಲೆಸೋದಿಲ್ಲ!

ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಉಗುರು ಕಚ್ಚುವುದು, ತಲೆ ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 26, 2026, 04:21 PM IST
Money Tips: ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಶುಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ ಇರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇದ್ದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನೆಲೆಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಮನೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಕಸದ ರಾಶಿ, ಅಶುಚಿತ್ವ ಇದ್ದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. 

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸೋಮಾರಿತನ. ಪರಿಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಸುಖ ಜೀವನ ಬಯಸುವವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೃಪೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ದುಡಿಯುವ ಮನೋಭಾವ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜಗಳ, ಕಲಹ, ಕಟುವಾದ ಮಾತುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಶಾಂತಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮನೆಯವರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಇನ್ನೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಡವಾಗಿ ಎದ್ದು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕೂಡ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯಪಾಲನೆ, ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ, ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ನೆಲೆಸಬೇಕೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಗುಣಗಳಾಗಿವೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Lakshmi Devi TipsGoddess LakshmiLakshmi poojaWEALTH TIPSHome positivity

Trending News