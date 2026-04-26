ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನೆಲೆಸೋದಿಲ್ಲ!

Money Tips: ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಶುಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ ಇರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇದ್ದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನೆಲೆಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಮನೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಕಸದ ರಾಶಿ, ಅಶುಚಿತ್ವ ಇದ್ದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸೋಮಾರಿತನ. ಪರಿಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಸುಖ ಜೀವನ ಬಯಸುವವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೃಪೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ದುಡಿಯುವ ಮನೋಭಾವ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜಗಳ, ಕಲಹ, ಕಟುವಾದ ಮಾತುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಶಾಂತಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮನೆಯವರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಡವಾಗಿ ಎದ್ದು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕೂಡ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯಪಾಲನೆ, ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ, ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ನೆಲೆಸಬೇಕೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಗುಣಗಳಾಗಿವೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)