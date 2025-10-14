ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಣವೋ ಹಣ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ...

Vastu Shastra: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡುವ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟರೆ ಒಳಿತಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡುವುದರೀಮದ ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಮುತ್ತುಗದ ಹೂ: ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗದ ಹೂವಿನ ಗಿಡವಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಹಣ ಇಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗದ ಹೂವನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಶಂಖ ಹೂವು: ಶಂಖ ಹೂವಿನ ಗಿಡವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗಿಡ ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ: ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡವನ್ನ ನೆಡಬಹುದು. ಈ ಹೂವುಗಳಿಂದ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ದಾಸವಾಳ: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವನ್ನ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ.
ಪಾರಿಜಾತ ಹೂ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಿಜಾತ ಗಿಡವನ್ನ ನೆಡುವುದು ಶುಭ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ.
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡವನ್ನ ನೆಡುವುದು ಉತ್ತಮ...
ಪಿಯೋನಿ: ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಯೋನಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡವನ್ನ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)